Водитель «Шевроле» сбил ребенка на пешеходном переходе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 6 апреля в 15.28 у дома №13 по улице Труда.

Мужчина 1961 года рождения за рулем «Шевроле Лачетти» при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не уступил дорогу пешеходу. Мальчик 2018 года рождения передвигался на самокате.

Пострадавший госпитализирован в детскую областную больницу.

В Госавтоинспекции отметили, что школьник передвигался на обычном самокате, который приводится в движение мускульной силой ног, поэтому в данном случае ребенок считается пешеходом.

По факту происшествия ведется административное расследование.