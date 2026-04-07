Стали известны подробности тройного ДТП на улице Леона Поземского в Пскове

Стали известны подробности тройного дорожно-транспортного происшествия на улице Леона Поземского в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 6 апреля в 11.50 у дома №85 по улице Леона Поземского.

Водитель автомашины «Соболь», мужчина 1965 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Тойота Литайс» под управлением мужчины 1976 года рождения, тот по инерции столкнулся с движущимся впереди «Пежо Партнер» под управлением мужчины.

Пострадавших нет.