Ограничение скорости будет действовать на четырех участках трассы Р-23 «Псков» 7 апреля

Ограничение скорости будет действовать на четырех участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 7 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 285-340 километров ограничение движения будет действовать в обоих направлениях с 8:00 до 17:00. Будет производиться очистка мостовых сооружений от пыли и грязи, промывка тротуаров и участков под барьерным ограждением.

На 361-м километре ограничение движения будет действовать в обоих направлениях с 8:00 до 17:00. Будет производиться мойка моста через реку Синяя.

На участке 441-468 километров будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 для очистки водоотводных лотков, выправки и замены перильного и барьерного ограждений, а также выправки знаков и стоек, уборки мусора и покраски обстановки пути.

На 501-502 километрах ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 8:00 до 17:00. Будет производиться мойка, очистка моста и тротуаров.