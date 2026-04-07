Штраф назначили водителю «Опеля», не пропустившей самосвал на перекрестке в Пскове

Штраф в 1000 рублей назначили водителю «Опеля», не пропустившей самосвал на перекрестке в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 6 апреля в 11.38 у дома №116 по улице Леона Поземского.

Женщина 1980 года рождения за рулем автомашины «Опель Астра» при повороте налево с улицы Чудской на зеленый сигнал светофора не предоставила преимущество самосвалу ФАВ под управлением мужчины 1995 года рождения. Грузовик двигался прямо со встречного направления.

Пострадавших нет.

Водитель «Опеля» привлечена к ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ, назначен штраф в размере 1000 рублей.

Добавим, оба транспортных средства получили серьезные технические повреждения. На место происшествия выезжали оперативные службы: полиция, аварийно-спасательная служба, «скорая помощь».

Грузовик снес легковой автомобиль на перекрестке улиц Поземского и Чудской в Пскове. ВИДЕО

