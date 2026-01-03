256 правонарушений пресекли сотрудники псковской Госавтоинспекции с начала года

За два дня нового года (1, 2 января 2026 года) сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 256 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Выявлено 14 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 3 водителя.

За данный период на территории области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли, 5 - получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям! Берегите свою жизнь, жизнь и здоровье окружающих!» - призвали в полиции.