Рост транспортного потока в осенне-зимний период усиливает запрос автомобилистов на комфортное звуковое сопровождение в салоне. По наблюдениям участников медиарынка, псковские водители все чаще отказываются от утренних разговорных передач в пользу непрерывного музыкального эфира.

Примером востребованного формата стала запущенная в Пскове на частоте 105,3 FM радиостанция «Маруся ФМ». В ее утренней сетке отсутствуют затяжные дискуссии ведущих, а основу эфира составляют ритмичные отечественные хиты и короткие информационные дайджесты хронометражем 90 секунд.

В официальных сообществах медиахолдинга «Гражданская пресса» в социальных сетях запущен интерактивный опрос, в котором жители региона делятся своими утренними дорожными привычками и любимыми треками для поездок по городу.

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