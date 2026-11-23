В Пскове водитель автомашины наехал на нетрезвого пешехода и уехал. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 20 ноября в 17.10 на улице Максима Горького у дома 28.

Фото: место наезда

Неустановленный водитель автомашины совершил наезд на пешехода 1957 года рождения. Нетрезвый мужчина переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Водитель с места ДТП скрылся. Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. После осмотра отпущен из областной больницы.

Ведется розыск водителя.