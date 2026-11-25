В Пскове проводится проверка по факту гибели пешехода на улице Советской Армии 20 ноября. «Проводится проверка в порядке статей 144-145 УПК РФ», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области в ответ на вопрос, возбуждено ли уголовное дело по факту смертельного ДТП.

Наезд на пешехода произошел на улице Советской Армии у дома №64 20 ноября в 17.30. По предварительным данным, водитель автомашины «Лада Калина», мужчина 1969 года рождения совершил наезд на пешехода - женщину 1954 года рождения. От полученных травм скончалась на месте.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, наезд на пешехода произошел вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. Водитель, по предварительной информации, был трезвый. Назначено химико-токсикологическое исследование. Все обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.