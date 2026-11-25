Стали известны подробности столкновения «КИА» с маршрутным автобусом на Октябрьском проспекте в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 ноября в 07.15 у дома 38 по Октябрьскому проспекту.

Водитель «Киа», молодой человек 2004 года рождения при проезде нерегулируемого перекрестка допустил столкновение с маршрутным автобусом МАЗ, который управлял мужчина 1981 года рождения.

Пострадавших нет.

Светофор на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Гражданской в момент ДТП находился в режиме желтого мигания. Автобус 54 маршрута двигался по главной дороге со стороны вокзала. Легковой автомобиль ехал по Гражданской, справа по ходу движения автобуса. По словам молодого человека из КИА, он не заметил автобус.

Водитель «Киа» привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ.