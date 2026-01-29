 
Участок улицы Розы Люксембург временно перекроют в Великих Луках

Временно ограничивается движение транспортных средств на участке автомобильной дороги по улице Розы Люксембург от улицы Лизы Чайкиной до набережной Матросова на период с 17:00 29 января до 17.00 30 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Ограничения вводят в связи с проведением работ по санитарной обрезке деревьев. 

«Просим воздержаться от парковки автотранспортных средств по данному маршруту и строить соответствующие пути объезда через улицу Лизы Чайкиной», - предупредили в администрации. 

