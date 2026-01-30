«На пятой передаче»: «Автоваз» почему так плохо и так дорого

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «На пятой передаче».
Ведущий Денис Бахтин и гость студии – представитель движения «Убитые дороги», член городской комиссии по безопасности дорожного движения Николай Мельков – обсуждают недостатки отечественного автопрома.
Основные темы беседы:
- Проблемы российских автомобилей, соотношение цены и качества;
- «Автоваз почему так плохо» и «Автоваз почему так дорого» - типичные запросы в поисковике;
- «Лада Ларгус» как «народный» автомобиль и недостатки отечественного модельного ряда;
- Отказ государственных организаций от «Мерседесов» и «Тойот» как альтернатива «налогу на иномарки».
Подробнее об этом в 12.35.