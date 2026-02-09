«Мастера парковки»

Как известно, вопрос с парковками в Пскове стоит остро. Автомобилей становится больше, а увеличивать количество парковочных мест в таком объеме невозможно. Поэтому каждый водитель «выкручивается», как может. Ответственные псковичи оставляют свое транспортное средство в паре десятком метров от дома и идут пешком или покупают себе места в платных паркингах. Иными словами, уважают других участников дорожного движения. Но не всякий человек готов на добрые поступки во благо других. Так и получается, что мы видим автомобили на тротуарах, мам с колясками, которые пытаются протиснуться между машин и спуститься с высокого бордюра, а также иные случаи, когда хочется сказать: «Может, сразу в подъезде припаркуешься?» Подробнее о недобросовестной парковке в городе - в материале Псковской Ленты Новостей.

Случаев, когда водители транспортных средств паркуются, не задумываясь о том, что создают неудобства другим участникам движения, в зимнее время становится еще больше. Снег, слякоть, мороз - все это не только сокращает площадь парковок из-за наледей и сугробов вдоль бордюров, но и вызывает у людей желание как можно быстрее переместиться из автомобиля в помещение. На это обращал внимание и исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов в эфире радио ПЛН FM. Он отмечал, что из-за снега машины паркуют дальше от бордюров, тем самым сужая проезжую часть и мешая проезду, в том числе и спецтехники.

Отметим и факты перегораживания подъезда к мусорным бакам, которые происходят довольно часто.

Но погодные условия не дают права перекрывать выезды и проезды, руководствуясь принципом «главное, мне удобно».

Я вам что, мешаю?

Недавно в социальных сетях девушка разместила фото, на котором видно, что водитель иномарки перекрыл спуск с пандуса.

«На вопрос: "Как вы считаете, нормально ли припаркован ваш авто?" - мы услышали: "Я вам что, мешаю?" и "За пять минут с вами ничего не случится". Нет, с нами ничего не случится, мы умеем объезжать таких недопарковщиков», - писала возмущенная девушка, которой пришлось с коляской обходить транспортное средство.

«Мастеров парковки» частенько замечают вблизи магазина «Пятерочка» на улице Коммунальной, 87б. «Рядом с ней («Пятерочкой», - прим. ред.) стоянка для двух рядов машин, если по-нормальному парковаться. Но, когда приезжаешь вечером, передний ряд весь закрыт, а сзади свободные места, но к ним не подъехать. Разговаривал с водителям, и практически у всех один ответ: если я встану сзади, меня закроют, и я утром выехать не смогу», - рассказал Псковской Ленте Новостей местный житель.

Любители экстравагантно припарковать свой автомобиль встречаются и на улице Венской в псковских Борисовичах. Еще до выпадения снега человек решил припарковать свою машину чуть ли не в подъезд.

Негодующие жильцы ЖК «Европа» в группе «ВКонтакте» обещали, что «если такое повторится вновь, вытолкают авто».

Помимо подобных парковщиков, на улице Венской извечной проблемой становится перекрытие выезда с парковки у дома №6.

«Что у нас там снова за бури магнитные, не знаю уж, кто последний приехал, но опять закрыт въезд на парковку за Венской, 6. И как с этим бороться, неясно. Какая-то вселенская тупость. Приехал, встал, ну глянь ты вокруг, остался ли въезд», - пишут сообщения в группе ЖК водители.

Жители домов на улице Венской делились и иными случаями безответственной парковки, когда авто перегораживают съезды с тротуаров, въезды во дворы и подходы к подъездам.

Жалобы на парковку поступали и с Рижского проспекта, 95, где автомобиль «Яндекс. Доставки» перегородил проезд нескольким ТС.

Пскович, приславший фото ПЛН, отмечал, что это вечная проблема дворов Рижский, 91, 91а, 95, Балтийская, 4.

Жалуются псковичи и на «умельцев парковки» на улицах Владимирской и Никольской в псковской деревне Родина.

«Зачем ставить так машину? Это не продолжение стоянки. Долго наблюдала, как водитель пытался заехать для выгрузки», - писала местная жительницы в группе микрорайона в соцсети «ВКонтакте».

В группе размещали и иные фото, на которых автомобили мешали проезду или вовсе были припаркованы посреди дороги.

Места не для вас

Если забор или высокий бордюр еще могут стать физическим препятствием для автохама, то моральные барьеры работают далеко не всегда. Иначе как объяснить внезапную «инвалидность» владельцев дорогих внедорожников, которые так любят оставлять свои авто на местах с соответствующей разметкой? Видимо, нежелание пройти лишние десять метров можно трактовать только как острую, хоть и временную, потерю совести.

Жалобы на парковку под знаком «инвалиды» поступали в Псковскую Ленту Новостей от псковичей из разный районов города и области. С проблемой зачастую сталкиваются на парковках крупных торговых центров и во дворах новых жилых комплексов.

На штрафстоянку

Как ведется работа с нарушителями правил парковки и сколько автомобилей всё же пришлось эвакуировать в январе, рассказали Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции по городу Пскову.

За январь по части 4 статьи 12.16 КоАП РФ (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) 18 автомобилей помещено на специальную стоянку.

«В случаях, если мы можем обойтись без эвакуации, стараемся обходиться без нее. Чаще сотрудники звонят владельцам, просят их перепарковать транспортное средство и выписывают штрафы за несоблюдение правил парковки. За январь на спецстоянку по части 4 статьи 12.16 КоАП РФ эвакуировано 18 автомобилей. Сотрудники выявляют нарушителей при ежедневном патрулировании и выезжают по сообщениям граждан», - рассказала инспектор по пропаганде отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

Архив

«Автохамы» «вышли» на псковские дороги не впервые. В архивах Псковской Ленты Новостей запечатлено множество фактов, мягко говоря, неправильной парковки.

Ситуация с парковкой в Пскове наглядно демонстрирует конфликт между личным удобством и общественными нормами. Решение проблемы упирается в отсутствие у водителей внутренней культуры и «совести», которые пока не удается заменить даже штрафами.

Александра Мошина

Использованы фото групп в соцсети «ВКонтакте»: «Жесть по-псковски», «ЖК Европа», «Микрорайон "Родина" - Никольская и Владимирская», Telegram-канала «Псков. За рулем», архивы ПЛН.