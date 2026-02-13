 
К трём годам лишения свободы приговорили виновника ДТП, произошедшего у деревни Черняковицы

Суд постановил обвинительный приговор виновнику ДТП, произошедшего около деревни Черняковицы в августе 2025 года. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В ходе судебного заседания установили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял на территории Псковского района транспортным средством Audi А8 и не справился с его управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Вследствие дорожно-транспортного происшествия одной из несовершеннолетних пассажирок был причинен тяжкий вред здоровью.

С учетом установленных обстоятельств совершения преступления, высокой степени его общественной опасности, принимая во внимание смягчающие обстоятельства, в том числе, в виде признания вины, полной компенсации морального вреда потерпевшей, наличия на иждивении малолетнего ребенка, состояния здоровья подсудимого, а также наличие сведений о многократном привлечении виновного к административной ответственности за допущенные им нарушения правил дорожного движения РФ, суд пришел к выводу о необходимости назначения виновному наказания в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии-поселении.

Также мужчине назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, на срок 2,5 года.

