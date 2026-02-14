В Опочецком округе ликвидируют последствия двух циклонов

В Опочецком муниципальном округе ведутся масштабные работы по ликвидации последствий снежных циклонов «Ульрике» и «Тамара». Об этом сообщил глава округа Юрий Ильин в своём Telegram‑канале.

Фото здесь и далее: Юрий Ильин / Telegram-канал

«Из‑за обильного снегопада и метели выпало большое количество осадков. С раннего утра коммунальные службы работают в усиленном режиме: ведётся активная расчистка автомобильных дорог и тротуаров. Для работ на улично‑дорожной сети города и межпоселковых дорогах задействована вся имеющаяся техника», — рассказал Юрий Ильин.

Глава округа призвал жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, заверив, что все участки будут расчищены в кратчайшие сроки.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112, о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов по телефону: 8-800-220-0-220, в службу ЕДДС округа - 8(81138)2-43-44, МУП «Коммунсервис» - +7(81138)2-19-01, ИП Краснощеков - +7 (911) 393-03-93.