 
АвтоМир

В Опочецком округе ликвидируют последствия двух циклонов

0

В Опочецком муниципальном округе ведутся масштабные работы по ликвидации последствий снежных циклонов «Ульрике» и «Тамара». Об этом сообщил глава округа Юрий Ильин в своём Telegram‑канале.

Фото здесь и далее: Юрий Ильин / Telegram-канал

«Из‑за обильного снегопада и метели выпало большое количество осадков. С раннего утра коммунальные службы работают в усиленном режиме: ведётся активная расчистка автомобильных дорог и тротуаров. Для работ на улично‑дорожной сети города и межпоселковых дорогах задействована вся имеющаяся техника», — рассказал Юрий Ильин.

Глава округа призвал жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, заверив, что все участки будут расчищены в кратчайшие сроки.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112, о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов по телефону: 8-800-220-0-220, в службу ЕДДС округа - 8(81138)2-43-44, МУП «Коммунсервис» - +7(81138)2-19-01, ИП Краснощеков - +7 (911) 393-03-93.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026