Тягач DAF горел на улице Боровой в Пскове

Возгорание в гаражном боксе произошло на улице Боровой в Пскове 14 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 22:15. В грузовом тягаче DAF 2011 года выпуска выгорела изнутри кабина. Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки внутри кабины.

Спасены четыре тягача и гаражный бокс. Эвакуирован один кислородный баллон V-40 литров и один газовый баллон V-50 литров.

Возгорание ликвидировали 16 специалистов МЧС России и пять единиц техники.