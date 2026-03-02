Три пешехода пострадали в двух ДТП в Пскове с разницей в три минуты

Три пешехода пострадали в двух дорожно-транспортных происшествиях в Пскове с разницей в три минуты. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, 27 февраля в 18.53 у дома 52 по Октябрьскому проспекту произошел наезд автомобиля на маму с ребенком.

Водитель автомобиля «Чери Тигго 7 про», мужчина 1953 года рождения, на регулируемом пешеходном переходе при повороте направо на разрешающий сигнал совершил наезд на женщину и ребенка. Женщина 1982 года рождения шла с мальчиком 2018 года рождения по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора.

Ребенок госпитализирован в детскую областную больницу. 72-летний водитель был трезвый.

В тот же день в 18.56 на улице Некрасова у дома 23 водитель автомобиля «Хендай Солярис», мужчина 1993 года рождения, совершил наезд на пешехода - мужчину 2001 года рождения. Тот переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший госпитализирован.