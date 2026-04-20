В ДТП с проездом на красный сигнал светофора на Октябрьском проспекте Пскова никто не пострадал

В дорожно-транспортном происшествии с проездом на красный сигнал светофора на Октябрьском проспекте Пскова никто не пострадал. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение двух автомашин произошло 19 апреля в 13.10 у дома №36 по Октябрьском проспекту.

Водитель ВАЗ-2110, мужчина 1981 года рождения, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с «Чери Тигго» под управлением мужчины 1974 года рождения.

Автомашины получили технические повреждения.

Пострадавших нет.