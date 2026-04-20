Два человека пострадали в результате наезда самосвала на кроссовер в Пскове

Два человека пострадали в результате столкновения самосвала с легковой автомашиной на улице Юбилейной в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 17 апреля в 16.05 у дома №22 по улице Юбилейной.

Водитель автомашины HOWO T5G, мужчина 2004 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущейся автомашины JAC JS6 под управлением мужчины 1983 года рождения.

При столкновении пострадали два человека, находившиеся в кроссовере. Водитель не госпитализирован. Пассажир 1984 года рождения доставлен в больницу, позже отпущен из медучреждения.

Водитель грузовика трезвый, водителю легковой автомашины назначено химико-токсикологическое исследование.

Из объяснения водителя HOWO сотрудникам полиции известно, что он двигался по Юбилейной со стороны улицы Достовалова к перекрестку с Народной в правой полосе. Заметил, что поток транспорта резко остановился. Понял, что не успевает остановиться, и начал уходить в левую полосу, где врезался в кроссовер.

После столкновения оказался на встречной полосе, перекрыв движение.