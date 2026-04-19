Ограничение скорости будет действовать на четырех участках трассы Р-23 «Псков» 20 апреля

Ограничение скорости будет действовать на четырех участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 285-340 километров ограничение движения будет действовать в обоих направлениях с 8:00 до 17:00. Будет производиться подготовка к окрашиванию перильного ограждения и бортового камня.

На участках 468-470 и 482-488 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 8:00 до 17:00. Будет проводиться очистка водоотводных лотков, выправка и замена перильного и барьерного ограждений, выправка знаков и стоек, уборка мусора, покраска обстановки пути;

На 539-542 километрах будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00. На участке будет производиться очистка барьерного ограждения от пыли и грязи водой из шланга.