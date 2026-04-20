 
АвтоМир

Mercedes-Benz изъяли у псковича за нетрезвую езду

0

Водитель Mercedes вновь сел за руль в нетрезвом виде и разъезжал по Пскову, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

В ходе мероприятий, проведенных дорожной полицией, в областном центре установлен водитель «под градусом», который ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

По имеющимся данным, в областном центре утром 17 апреля  у дома по улице Ларкина инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Mercedes-Benz. 

Выяснилось, что управлял этой иномаркой пскович 1987 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.  

Автомобиль изъят. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026