Mercedes-Benz изъяли у псковича за нетрезвую езду

Водитель Mercedes вновь сел за руль в нетрезвом виде и разъезжал по Пскову, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе мероприятий, проведенных дорожной полицией, в областном центре установлен водитель «под градусом», который ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

По имеющимся данным, в областном центре утром 17 апреля у дома по улице Ларкина инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Mercedes-Benz.

Выяснилось, что управлял этой иномаркой пскович 1987 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль изъят. Все обстоятельства произошедшего выясняются.