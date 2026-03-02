 
Семь человек травмировались в результате ДТП в Псковской области за неделю

С 24 февраля по 1 марта сотрудники Госавтоинспекции Псковской области пресекли 1148 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве. 

Выявлено восемь водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе повторно — один человек.

За данный период на территории области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых гибель людей не допущена, семь человек получили ранения различной степени тяжести.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание на дороге, чрезмерная самоуверенность и игнорирование требований ПДД нередко приводят к трагическим последствиям на дороге. Берегите себя и своих близких! Помните, что дорога ошибок не прощает!» - добавили в ведомстве. 

