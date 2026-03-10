Четыре автомобиля сгорели в автомастерской на Крестовском шоссе в Пскове

Возгорание в двухэтажном производственном здании производственных мастерских произошло на Крестовском шоссе в Пскове 7 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 5:22. Огонь повредил помещение малярной, помещение выставочного зала и подсобное помещение по всей площади. Сгорели автомобили Hundai Accent, два Ford Transit и ВАЗ 2105. Причиной, предварительно, стал аварийный пожароопасный режим работы электропроводки в малярном цехе.

На месте работали 17 специалистов МЧС России и пять единиц техники.