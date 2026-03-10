 
АвтоМир

Бюджет на дорожные работы в Пскове вырос почти вдвое — Борис Елкин

Бюджет на дорожные работы в Пскове вырос почти вдвое по сравнению с прошлыми годами, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале. 

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Снег сошёл с городских дорог, и наши коммунальные службы активно приступили к устранению последствий зимней поры. Сейчас специалисты проводят ямочный ремонт на самых аварийных участках, чтобы оперативно обеспечить безопасность движения», - рассказал Борис Елкин. 

Параллельно город готовится к более масштабным работам. Уже в ближайшее время будет объявлен конкурс на традиционный ремонт дорог картами. Как пояснил градоначальник, этот метод позволит не только ликвидировать выбоины, но и эффективно бороться с колейностью, которая создает серьезные риски для водителей.

«Также в этом году приняли решение увеличить бюджет на дорожные работы почти вдвое по сравнению с прошлыми периодами. Сумма в 80 млн рублей даст нам возможность повысить качество инфраструктуры и привести дороги города в нормативное состояние», - заключил Борис Елкин.
Пресс-портреты

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

