Бюджет на дорожные работы в Пскове вырос почти вдвое — Борис Елкин

Бюджет на дорожные работы в Пскове вырос почти вдвое по сравнению с прошлыми годами, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Снег сошёл с городских дорог, и наши коммунальные службы активно приступили к устранению последствий зимней поры. Сейчас специалисты проводят ямочный ремонт на самых аварийных участках, чтобы оперативно обеспечить безопасность движения», - рассказал Борис Елкин.

Параллельно город готовится к более масштабным работам. Уже в ближайшее время будет объявлен конкурс на традиционный ремонт дорог картами. Как пояснил градоначальник, этот метод позволит не только ликвидировать выбоины, но и эффективно бороться с колейностью, которая создает серьезные риски для водителей.