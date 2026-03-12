 
Может ли пристав арестовать машину, если она нужна должнику для работы, ответили псковичам

Судебный пристав в целях обеспечения исполнения документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, вправе, в том числе и в течение срока, установленного для добровольного исполнения должником требований, наложить арест на автомобиль как имущество должника, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГМУ ФССП России.

Использование автомобиля для работы само по себе не запрещает его арест или взыскание. Однако, судебный пристав при наложении ареста должен руководствоваться принципом соотносимости объема требований взыскателя и применяемых мер принудительного исполнения, описывая автомобиль только соразмерно сумме подлежащих взысканию денежных средств по исполнительному производству.

«Не путайте арест автомобиля с другой мерой - временным ограничением специального права (в т. ч. права управления автомобилем), где законом предусмотрены исключения, если ограничение лишает должника основного законного источника заработка (например, водитель)», - добавила в ведомстве.

 

