Может ли пристав арестовать машину, если она нужна должнику для работы, ответили псковичам

Судебный пристав в целях обеспечения исполнения документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, вправе, в том числе и в течение срока, установленного для добровольного исполнения должником требований, наложить арест на автомобиль как имущество должника, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГМУ ФССП России.

Использование автомобиля для работы само по себе не запрещает его арест или взыскание. Однако, судебный пристав при наложении ареста должен руководствоваться принципом соотносимости объема требований взыскателя и применяемых мер принудительного исполнения, описывая автомобиль только соразмерно сумме подлежащих взысканию денежных средств по исполнительному производству.