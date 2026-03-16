В России запретят выплаты по ОСАГО выше 400 тысяч рублей

В России хотят запретить выплаты по ОСАГО выше 400 тыс. рублей. Такой подход заложен в «сокращенной» версии реформы натурального возмещения, сообщил глава РСА Евгений Уфимцев. Она призвана повысить долю ремонта. Сейчас автомобили по ОСАГО ремонтируют лишь в 6,1% случаев, в остальных случаях потерпевшие получают деньги.

По словам Уфимцева, в последние годы распространилась практика взысканий сверх лимита через суд, чаще всего — при участии автоюристов. Они выкупают у пострадавших право требования, а затем добиваются от компании выплат на миллионы. Обычно это происходит, когда страховщик не укладывается в срок ремонта: по закону на восстановление отводится 30 дней, но поставки запчастей в нынешних условиях нередко задерживаются, а клиенты часто не согласны на б/у детали.

«Такие практики планируется прекратить. Нужно, чтобы страховая компания понимала: если она не смогла организовать ремонт из-за нехватки запчастей и долгих сроков доставки, то она максимум заплатит 400 тыс. Всё, что выше этой суммы, нужно взыскивать с виновника аварии», — пояснил Уфимцев.

Ключевых нововведений в законопроекте три. Первое — закрепить выплаты сверх указанных в законе 400 тыс. рублей. Второе — ограничить круг получателей компенсации только самим потерпевшим или его законным представителем, чтобы отсечь схемы с автоюристами. Третье — увеличить срок ремонта по ОСАГО до 45 дней. Этот пункт уже есть в документе, который прошел первое чтение, пишут «Известия».

По словам главы РСА, эти изменения концептуально поддерживают все участники обсуждения, в том числе ЦБ и Минфин, поскольку они нацелены на рост доли ремонта по ОСАГО. Они могут вступить в силу уже в этом году. Отдельную поправку о доплате за износ после ремонта пока предлагают отложить: там нужно проработать много технических деталей, отметил он.

