В Псковском округе приступили к весеннему ремонту дорог

Одной из главных задач в весенний период становится приведение дорог в нормативное состояние, сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова на своей странице в сети «ВКонтакте». «После столь снежного и морозного сезона они требуют пристального внимания и профессионального подхода», – отметила она.

Фото здесь и далее: страница в социальной сети «ВКонтакте» Натальи Фёдоровой

По словам Натальи Фёдоровой, в округе протяжённость дорог составляет более 1300 км, из них свыше 860 км – дороги с песчано-гравийным покрытием (ПГС). «Большая часть из них в настоящее время требует хорошей просушки в связи с переувлажнением грунта. В текущих условиях, пытаясь убрать ямочность и колейность с помощью крупнотоннажной спецтехники, можем достигнуть сомнительного результата – привести дорожное полотно в полную негодность», – пояснила глава округа.

При этом на участках с ПГС, где грунт уже просох, подрядчики проводят грейдирование. «С каждым днем, благодаря установившейся хорошей погоде, таких участков будет всё больше», – добавила Наталья Фёдорова. Кроме того, на дорогах с асфальтовым покрытием специалисты занимаются подметанием и уборкой песка, который использовали в зимний период для противогололёдной обработки.

Все обращения от граждан по состоянию дорог, которые поступают в администрацию округа, ЕДДС и территориальные отделы, направляют подрядчикам для оперативной отработки.