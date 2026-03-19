Число ДТП на дорогах в Псковской области уменьшилось на 20% с начала года

Число дорожно-транспортных происшествий по итогам двух месяцев 2026 года уменьшилось почти на 20%. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе первого в этом году заседания межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

Вместе с тем глава региона отметил значительный рост погибших, призвал провести углубленный анализ причин ДТП и особое внимание уделить пешеходным переходам в темное время суток.

В качестве одного из вариантов решения проблемы Михаил Ведерников предложил установку в особо опасных местах проекционных пешеходных переходов для повышения видимости.

Иные меры и задачи, направленные на снижение аварийности и смертности на дорогах, участники заседания рассмотрели в рамках обсуждения стратегии повышения безопасности дорожного движения в Псковской области на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. План действий предполагает внедрение новых подходов по координации и взаимодействию между органами власти на всех уровнях, совершенствование культуры на дорогах, развитие и модернизацию дорожной сети и инфраструктуры, обновление автопарка и увеличение числа граждан, владеющих навыками оказания первой помощи раненым.

В завершение заседания обсудили поступившие обращения граждан. В частности, речь шла о дополнительных мерах по предотвращению дрифт-вождения на парковках торговых комплексов в Пскове и Псковском округе.