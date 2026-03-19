Новый светофор на улице Ижорского Батальона в Пскове установят во втором квартале

Новый светофор на улице Ижорского Батальона у дома №13 в Пскове на пешеходном переходе будет установлен во втором квартале 2026 года. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такая информация озвучена 19 марта на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Также озвучена информация об исполнении других ранее принятых решений.

Уширение улицы Народной на пересечении с Коммунальной планируется в четвертом квартале.

Шумовые полосы на Рижском проспекте при въезде в город со стороны деревни Уграда выполнят при нанесении разметки.