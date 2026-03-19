Началось судебное разбирательство по факту смертельного ДТП в Гдове

Гдовский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении водителя, обвиняемого в том, что он, управляя автомобилем, допустил нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места его совершения (пункт «б» части 6 статьи 264 УК РФ), а также в оставлении без помощи третьего пострадавшего, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии (статья 125 УК РФ). Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В судебном заседании подсудимый признал вину. В ходе первого состоявшегося судебного заседания были допрошены потерпевшие, государственный обвинитель приступил к оглашению письменных доказательств по делу.

Судебное разбирательство отложили до 6 апреля 2026 года, для обеспечения стороной обвинения явки в судебное заседание свидетелей по делу.

Как сообщали ранее в пресс-службе УМВД по Псковской области, водитель автомобиля Skoda, молодой человек 2003 года рождения, сбил трех пешеходов – мужчин 1985, 1995 и 1991 годов рождения, после чего скрылся с места ДТП. Наезд произошел около 2:30 ночи на улице Печатникова у дома №26.

Водитель был оперативно установлен, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Уточняется, что молодой человек был трезвым.