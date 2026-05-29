Две автомашины повреждены в Пскове из-за наезда на упавший трос с дорожными знаками.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, 28 мая в 11.16 на улице Юбилейной у дома №93 МАЗ под управлением мужчины 1973 года рождения наехал на крепление дорожных знаков 5.15.2. При этом повреждены дорожные опоры и линия электропередачи.

Дальше в 11.30 неустановленный водитель наехал на лежащий трос с дорожными знаками. По инерции дорожный знак отлетел в «Ауди А6» под управлением молодого человека 2006 года рождения. Водитель наехавшей на трос автомашины с места ДТП скрылся.

В 11.33 по тому же адресу водитель автомашины «Ягуар», мужчина 1998 года рождения, совершил наезд на препятствие в виде оборванного металлического троса.

Пострадавших нет.