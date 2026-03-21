«Автоваз» прорабатывает возможность запуска платной подписки на автомобили

«Автоваз» рассматривает возможность введения платной подписки на свои автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Мы просчитываем такой бизнес-кейс», — ответили в компании на вопрос о возможном запуске сервиса.

Ранее несколько российских СМИ сообщили, что на дилерской конференции автопроизводителя была представлена презентация с описанием подписки на Lada Vesta. Согласно этим данным, договор аренды заключается на 12 месяцев с возможностью управления автомобилем тремя водителями. Максимальный пробег за год составляет 30 тысяч километров.

Ежемесячный платеж по подписке, судя по опубликованным материалам, составляет 39 990 рублей, с 20 апреля 2026 года — 43 990 рублей. В стоимость включены ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание, сезонная смена шин, а также спутниковая безопасность, пишет ТАСС.

