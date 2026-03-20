Объявлен конкурс на ремонт улиц Шоссейной и Алмазной в Пскове для устройства развязки

В Пскове объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по ремонту улиц Шоссейной (участок от ул. Старотекстильной до дома № 1 по ул. Шоссейной), ул. Алмазной (участок от ул. Шоссейной до ул. Леона Поземского). Документация размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Как сообщалось ранее, работы являются частью устройства новой транспортной развязки на пересечении улиц Поземского, Алмазной, Шоссейной.

Протяженность участка Шоссейной – 296 метров, Алмазной – 150 метров. Подрядчик должен выполнить расчистку территории от деревьев и кустарника, ремонт проезжей части, устройство тротуара, планировку площадей зеленой зоны, разборку и установка 224 метров бортовых камней, ремонт посадочных площадок, замену люков колодцев, нанесение разметки.

Планируется обустройство пешеходного перехода на перекрестке улиц Шоссейной и Старотекстильной. На Алмазной в объем работ включены ремонт светофорного объекта и замена освещения. Начальная цена - 67 млн 546 тыс. 311,77 рублей.

Срок выполнения работ – до 25 декабря 2026 г.

Подрядчик гарантирует качество результатов:

- Нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия проезжей части – 4 года;

- Асфальтобетонное покрытие тротуара – 4 года;

- Основание дорожной одежды проезжей части и тротуара – 6 лет;

- Тротуарная плитка – 4 года;

- Бортовой камень (бетонный) – 2 года;

- Комплекты колодцев, камеры, ковера – 4 года;

- Плита перекрытия – 2 года;

- Кольцо опорное – 2 года;

- Дорожная разметка: термопластик – 1 год, краска: 6 мес.;

- Восстановление зелёных зон – 1 год;

- Пешеходные ограждения – 5 лет;

- Остановочный павильон – 5 лет;

- Стойки металлические, дорожные знаки - 5 лет;

- Опора наружного освещения и опора Г-образная под дорожные знаки и светофоры с закладными деталями, кронштейнами, а также комплектующими (в том числе с кабелями) – 5 лет;

- Светильники – 5 лет;

- Светофоры с комплектующими (в том числе с кабелями) – 5 лет.