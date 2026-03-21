В Невельском округе изъяли машину у нетрезвого водителя, ранее уже попадавшегося за езду «под градусом»

На территории Невельского муниципального округа установлен нетрезвый водитель, который ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Об этом стало известно в ходе мероприятий, проведенных дорожной полицией, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Житель Невеля повторно попался за рулем в состоянии алкогольного опьянения

Вечером 19 марта на дороге Невель – Туричино в Невельском муниципальном округе инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «Фольксваген». Выяснилось, что управлял этой иномаркой житель города Невеля, 1991 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются, машину изъяли.

«И такие негативные примеры в области, к сожалению, далеко не единичные. А ведь как убеждает практика, единственной ошибки или малейшей невнимательности на дороге, порой, достаточно, чтобы случилось непоправимое. Пьяный за рулем может совершить аварию. При этом среди пострадавших кроме него самого могут оказаться и другие люди. Нередко такое ДТП приводит к трагическим последствиям», - отметили в пресс-службе ведомства.

Вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в России карается административным либо уголовным наказанием. Законодательная сторона этого вопроса регулируется статьей 264 УК РФ (нарушения ПДД) и статьей 12.8 КоАП РФ (управление транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.

Существует определенный порог, после которого водитель считается нетрезвым, - 0,16 промилле на 1 литр воздуха, который выдохнул водитель при проверке. Тем не менее, само наличие минимально разрешенного уровня алкоголя не означает, что водитель может употреблять спиртное, зная, что ему вскоре придется сесть за руль.

Данный порог установлен лишь для того, чтобы не подвергать наказанию невиновного водителя в случае погрешности прибора. Когда дорожные полицейские впервые останавливают гражданина за езду в нетрезвом виде, его деяние не расценивается как уголовное, но все же легко отделаться ему не удастся.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет. Водители, управлявшие транспортным средством в нетрезвом виде повторно в течение одного года, могут рассчитывать на наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с лишением водительского удостоверения на срок до трех лет либо лишения свободы на срок до двух лет с лишением водительского удостоверения на срок до трех лет.