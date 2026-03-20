Суд запретил определенные действия псковичке за ДТП с пострадавшим ребенком

Псковский районный суд избрал жительнице Пскова, обвиняемой в совершении дорожно-транспортного происшествия с пострадавшим (пункты «а», «в» части 2 статьи 264 УК РФ), меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В темное время суток обвиняемая, управляя автомобилем «ВАЗ 2106», находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортными средствами, совершила съезд в кювет, в связи с чем автомобиль опрокинулся. В результате ДТП несовершеннолетнему пассажиру автомобиля были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий, опасный для жизни вред здоровью.

По итогам рассмотрения ходатайства обвиняемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на срок 20 суток.

