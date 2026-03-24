Половину моста Александра Невского в Пскове перекроют на время ремонта

Во время ремонта моста Александра Невского в Пскове его будут частично закрывать, сообщил глава города Борис Елкин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Подрядчик собирается выходить на объект в апреле. Опыт закрытия половины моста у нас был при ремонте улицы Юбилейной в позапрошлом году. В принципе на одной половине по две полосы в обе стороны помещается. Да, они узкие, но все-таки проезд мы обеспечим. Будут определенные сложности, но подрядчик опытный, он ремонтировал Ольгинский мост», - сказал Борис Елкин.

Глава города отметил, что, может быть, удастся сдать объект досрочно.