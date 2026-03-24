 
АвтоМир

Половину моста Александра Невского в Пскове перекроют на время ремонта

0

Во время ремонта моста Александра Невского в Пскове его будут частично закрывать, сообщил глава города Борис Елкин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Подрядчик собирается выходить на объект в апреле. Опыт закрытия половины моста у нас был при ремонте улицы Юбилейной в позапрошлом году. В принципе на одной половине по две полосы в обе стороны помещается. Да, они узкие, но все-таки проезд мы обеспечим. Будут определенные сложности, но подрядчик опытный, он ремонтировал Ольгинский мост», - сказал Борис Елкин.

Глава города отметил, что, может быть, удастся сдать объект досрочно. 

Прокомментировать

Пресс-портреты

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026