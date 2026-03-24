В Псковской области отремонтируют более 40 километров дорог опорной сети 

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году в Псковской области продолжится системная работа по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, входящих в опорную сеть региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства области.

Ремонтные работы запланированы на нескольких ключевых направлениях, обеспечивающих транспортную связанность муниципалитетов и межрегиональное сообщение.

Так, в Пыталовском муниципальном округе будет отремонтировано 17,4 километра автодороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок. В Островском и Пыталовском округах обновят 9,8 километра трассы Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой. Кроме того, ремонтные работы пройдут на дороге Ольша – Велиж – Усвяты – Невель на территории Усвятского и Невельского муниципальных округах. Специалисты приведут к нормативу 13,8 км дороги.

На всех объектах дорожникам предстоит выполнить фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия, укладку выравнивающего и верхнего слоев нового асфальта, восстановление обочин и ремонт съездов. Для повышения безопасности дорожного движения будет нанесена разметка, установлены недостающие дорожные знаки и сигнальные столбики.

Всего в 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Псковской области планируется привести в нормативное состояние свыше 270 километров автомобильных дорог. Работы на объектах опорной сети станут важной частью этой масштабной программы.

