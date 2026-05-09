Память, подвиг, связь поколений: в Псковском округе прошел праздничный автопробег в честь Дня Победы. ВИДЕО

Патриотический автопробег, посвященный 81-летию Великой Победы прошел сегодня в Псковском муниципальном округе. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Автопробег стартовал на гору Соколиха – от памятника-символа округа. По той дороге, по которой богатыри Александра Невского отправлялись на Ледовое побоище, участники автопробега отправились в урочище Лочкино. Ежегодно 9 Мая здесь собираются местные жители и семьи красноармейцев, лежащих в братских могилах.

«Здесь особая атмосфера единения поколений: больше нет самих участников Великой Отечественной войны, но сюда приходят их дети, внуки и правнуки, делятся рассказами о боях, потерях, испытаниях и радости Победы!» — отметила Наталья Федорова.

В Ершово участники мероприятия возложили цветы к Вечному Огню.

«Он горит в память о 3 540 упокоенных здесь воинах Красной Армии разных национальностей и вероисповеданий, отдавших жизни за мир, благополучие своих близких, свободу и независимость Родины, за Великую Победу!» — подчеркнула глава округа.
 

Еще одним пунктом остановки автопробега стал Жидилов Бор. По словам Натальи Федоровой, сюда в эти дни приезжают множество людей: коллективами, классами, группами, поодиночке, семьями, с детьми и внуками, чтобы отдать дань уважения незнакомым людям – мирным и гражданским, лежащим здесь, под сенью деревьев, отдавшим жизни в той страшной войне.

«Сегодня праздник, и мы радуемся Великой Победе, мирному небу, за которое благодарим и фронтовиков-Победителей, и наших защитников! С Днем Победы, друзья! Мира, доброго здоровья, благополучия, веры в лучшее!» — резюмировала глава муниципалитета.
Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

