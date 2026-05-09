Память, подвиг, связь поколений: в Псковском округе прошел праздничный автопробег в честь Дня Победы. ВИДЕО

Патриотический автопробег, посвященный 81-летию Великой Победы прошел сегодня в Псковском муниципальном округе. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова на своей странице «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
Автопробег стартовал на гору Соколиха – от памятника-символа округа. По той дороге, по которой богатыри Александра Невского отправлялись на Ледовое побоище, участники автопробега отправились в урочище Лочкино. Ежегодно 9 Мая здесь собираются местные жители и семьи красноармейцев, лежащих в братских могилах.
В Ершово участники мероприятия возложили цветы к Вечному Огню.
Еще одним пунктом остановки автопробега стал Жидилов Бор. По словам Натальи Федоровой, сюда в эти дни приезжают множество людей: коллективами, классами, группами, поодиночке, семьями, с детьми и внуками, чтобы отдать дань уважения незнакомым людям – мирным и гражданским, лежащим здесь, под сенью деревьев, отдавшим жизни в той страшной войне.
Пресс-портреты