«Шкода» наехала на «Форд» на круговом перекрестке в Пскове. ВИДЕО

ДТП на перекрестке улиц Инженерной и Труда в Пскове попало на видео. Видеокамера Pskovline зафиксировала столкновение двух автомашин 8 мая около 16.20 напротив дома №108/62.

Фото: Псков. За рулём В Контакте

Две автомашины столкнулись напротив съезда на улицу Инженерную в сторону улицы Юности. Водитель «Шкоды» при съезде с кругового движения не занял крайнее положение на проезжей части и столкнулся с «Фордом».

Участники простояли на проезжей части немногим более часа, дождавшись сотрудников полиции.