Маршруты шести автобусов в Пскове изменили 9 мая

Маршруты нескольких автобусов в Пскове изменили 9 мая в связи с проведением мероприятий, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковпассажиравтотрансе».

В связи с прекращением движения автотранспорта по ул. Кузнецкой от пл. Победы до ул. Калинина 9 мая в период с 09.45 до 11.15:

• Автобусы маршрута № 2 следуют по 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), далее по ул. Вокзальной на Вокзал в прямом и обратном направлениях;
• Автобусы маршрута № 6 следуют по 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), далее по ул. Вокзальной с заездом на вокзал и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
• Автобус маршрута № 19 следует по ул. 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), ул. Вокзальной на Вокзал, ул. Я. Фабрициуса, ул. Гражданской и далее по маршруту;
• Автобусы маршрутов №№ 8 и 8-а следуют по ул. 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), ул. Вокзальной на Вокзал, ул. Я. Фабрициуса, ул. Гражданской и далее по маршруту;
• Автобус маршрута № 163, следующий от ул. Рокоссовского на 9.40 с остановки «Детский парк», следует по Октябрьскому проспекту с поворотом на ул. Вокзальную, по ул. Вокзальной до ул. 128 Стрелковой Дивизии и далее по маршруту.

