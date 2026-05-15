Два гаража горели в Острове-3

Возгорание в двух гаражах произошло в Острове-3 14 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В 12:44 в одном гараже сгорела кровля по всей площади, помещение закопчено внутри. В другом гараже огонь повредил стропильную систему. Предположительно, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении газо-сварочных работ.

Возгорание ликвидировали пять специалистов МЧС России, три специалиста ведомственной пожарной охраны и три единицы техники.