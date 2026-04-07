В Псковской области участились случаи зацепинга

В Псковской области участились случаи попыток проезда на городском транспорте, зацепившись за внешние элементы автобуса (зацепинга), сообщили Псковской Ленте Новостей в АО «Псковпассажиравтотранс».

За данное деяние предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ. Проезд на автомобильном или городском общественном транспорте, зацепившись за внешние части, – это нарушение Правил дорожного движения.

«Обращаем ваше внимание, что это смертельно опасно! Просьба провести разъяснительную беседу с детьми о недопущении подобных "развлечений" и соблюдении правил безопасности на городском транспорте и остановочных пунктах», - отметили в «Псковпассажиравтотрансе».

