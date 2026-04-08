Ремонт улицы Вокзальной стартовал в Пскове

Стартовал ремонт улицы Вокзальной в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем канале в Max.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Мах

Сейчас подрядчик приступил к разборке старого покрытия тротуаров на участке от площади Декабриста Пущина до улицы Льва Толстого. Как только этот этап завершится, дорожники приступят к устройству основания и установке нового бортового камня.

Как отмечает глава города, это только начало масштабных преобразований. Борис Елкин напомнил, что в рамках контракта специалисты также приведут в порядок само дорожное покрытие, установят современные остановочные павильоны с лавками и урнами, а также смонтируют светофорные объекты и дополнительное наружное освещение на перекрестках.

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

