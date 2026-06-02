Первый слой асфальта уложили на дороге Новоржев - Опочка

В ходе ремонта участка автодороги Новоржев - Опочка уложили первый выравнивающий слой асфальта. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова.

«Информирую вас о ходе реализации значимого инфраструктурного проекта - ремонта участка автодороги Новоржев - Опочка, который уверенно движется вперёд! На участке а/д км 0+000 – км 3+397 уже полностью заменены все водопропускные трубы, уложен первый выравнивающий слой асфальтового покрытия. Эта масштабная работа стала возможной благодаря национальному проекту "Инфраструктура для жизни", который даёт нам шанс преобразить транспортную сеть округа. Работы выполняет подрядная организация ООО "ДорСтройСервис"», - сообщила глава округа.

Также Новоржевским филиалом «Псковавтодора» уложена водопропускная труба на указанном участке дороги в деревне Высокое.