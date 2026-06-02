В правительстве требуют обеспечить готовность к проверке ОСАГО по камерам с 1 октября

В правительстве РФ поручили устранить все сложности с запуском проверки ОСАГО по дорожным камерам к 1 октября. В МВД должны подготовить свои ресурсы, а в Минфине вместе с другими профильными ведомствами и страховщиками — проработать возможные риски, следует из письма заместителя председателя правительства Виталия Савельева.

Автоматическая система будет отслеживать наличие полиса у водителей, а нарушители начнут получать штрафы, пишут «Известия».

В МВД перечислили всё еще нерешенные вопросы: проблемы с доступностью страхования, несвоевременное внесение данных о полисах в автоматизированную информационную систему. А также — получение сведений о международных полисах и договорах по автомобилям, которые принадлежат силовым структурам, отмечается в письме министерства.

В Минфине с такой оценкой не согласились. Там отметили, что за последние два года количество обращений о доступности обязательной страховки упало вдвое, а за январь-февраль 2026 года их оказалось всего 60. В письме добавили: международные полисы можно на первом этапе исключить из проверки, как и договоры ОСАГО, которые содержат сведения, приравненные к гостайне.

Запуск проверки ОСАГО по камерам поможет повысить страховую дисциплину водителей, сообщили в пресс-службе Минфина. В Центробанке (ЦБ) также поддержали внедрение этой системы. Там подчеркнули, что она позволит повысить защищенность всех участников дорожного движения.

