 
АвтоМир

В правительстве требуют обеспечить готовность к проверке ОСАГО по камерам с 1 октября

0

В правительстве РФ поручили устранить все сложности с запуском проверки ОСАГО по дорожным камерам к 1 октября. В МВД должны подготовить свои ресурсы, а в Минфине вместе с другими профильными ведомствами и страховщиками — проработать возможные риски, следует из письма заместителя председателя правительства Виталия Савельева.

Автоматическая система будет отслеживать наличие полиса у водителей, а нарушители начнут получать штрафы, пишут «Известия».

В МВД перечислили всё еще нерешенные вопросы: проблемы с доступностью страхования, несвоевременное внесение данных о полисах в автоматизированную информационную систему. А также — получение сведений о международных полисах и договорах по автомобилям, которые принадлежат силовым структурам, отмечается в письме министерства.

В Минфине с такой оценкой не согласились. Там отметили, что за последние два года количество обращений о доступности обязательной страховки упало вдвое, а за январь-февраль 2026 года их оказалось всего 60. В письме добавили: международные полисы можно на первом этапе исключить из проверки, как и договоры ОСАГО, которые содержат сведения, приравненные к гостайне.
Запуск проверки ОСАГО по камерам поможет повысить страховую дисциплину водителей, сообщили в пресс-службе Минфина. В Центробанке (ЦБ) также поддержали внедрение этой системы. Там подчеркнули, что она позволит повысить защищенность всех участников дорожного движения.
 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026