 
АвтоМир

Автобусы №5, 6, 16 будут ходить по измененному маршруту из-за ремонта улицы Вокзальной в Пскове

0

Изменение схемы движения автобусов маршрутов №5, 6, 16 ввели при проведении дорожных работ на улице Вокзальной в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковпассажиравтотранс».

Со 2 июня по 15 июня с 09:00 до 19:00 в связи с ремонтом дороги вводится одностороннее движение общественного транспорта по ул. Вокзальной от улицы 128 Стрелковой Дивизии до улицы 23 Июля (полоса дороги при движении от автовокзала к остановке «завод АВАР» закрыта).

В указанный период времени: автобусы маршрута № 6 от остановки «Вокзал» в направлении Черехи следуют по ул. Вокзальной до улицы 23 Июля с разворотом перед светофором и далее без заезда на вокзал и без остановок в объезд по ул. Я. Фабрициуса, ул. Кузнецкой, ул. 128 Стрелковой Дивизии следуют до остановки «ул. Советской Армии» и далее со всеми остановками по маршруту. Посадка и высадка пассажиров на остановке «завод АВАР» не производится.

Рейсы из Черехи выполняются без изменений. Автобусы маршрутов № 5 и № 16 в сторону вокзала следуют по ул. 128 Стрелковой Дивизии, ул. Вокзальной. Рейсами от вокзала автобусы следуют на онкодиспансер, с онкодиспансера по ул. Вокзальной до ул. Я. Фабрициуса (без заезда на вокзал), площадь Победы и далее по маршруту. Посадка и высадка пассажиров на остановке «Школа № 11» не производится.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026