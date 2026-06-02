Автобусы №5, 6, 16 будут ходить по измененному маршруту из-за ремонта улицы Вокзальной в Пскове

Изменение схемы движения автобусов маршрутов №5, 6, 16 ввели при проведении дорожных работ на улице Вокзальной в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковпассажиравтотранс».

Со 2 июня по 15 июня с 09:00 до 19:00 в связи с ремонтом дороги вводится одностороннее движение общественного транспорта по ул. Вокзальной от улицы 128 Стрелковой Дивизии до улицы 23 Июля (полоса дороги при движении от автовокзала к остановке «завод АВАР» закрыта).

В указанный период времени: автобусы маршрута № 6 от остановки «Вокзал» в направлении Черехи следуют по ул. Вокзальной до улицы 23 Июля с разворотом перед светофором и далее без заезда на вокзал и без остановок в объезд по ул. Я. Фабрициуса, ул. Кузнецкой, ул. 128 Стрелковой Дивизии следуют до остановки «ул. Советской Армии» и далее со всеми остановками по маршруту. Посадка и высадка пассажиров на остановке «завод АВАР» не производится.

Рейсы из Черехи выполняются без изменений. Автобусы маршрутов № 5 и № 16 в сторону вокзала следуют по ул. 128 Стрелковой Дивизии, ул. Вокзальной. Рейсами от вокзала автобусы следуют на онкодиспансер, с онкодиспансера по ул. Вокзальной до ул. Я. Фабрициуса (без заезда на вокзал), площадь Победы и далее по маршруту. Посадка и высадка пассажиров на остановке «Школа № 11» не производится.