Водитель индийского мотоцикла травмирован поворачивающей «Грантой» в Пскове

Водитель индийского мотоцикла травмирован в ДТП на улице Юбилейной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение двух транспортных средств произошло 1 июня в 16.45 на улице Юбилейной у дома №5 по улице Комдива Кирсанова.

Мужчина 1971 года рождения за рулем «Лада Гранты» при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу водителю мотоцикла «Баджа Боксер», которым управлял мужчина 1984 года рождения.

Водитель мотоцикла осмотрен медиками на месте. Получил телесные повреждения. От госпитализации отказался.

Мотоциклист двигался во встречном направлении прямо.

Добавим, мотоцикл Bajaj Boxer производится в Индии.