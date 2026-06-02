В День защиты детей в Пскове сбили мальчика на велосипеде

Водитель легкового автомобиля сбил мальчика на велосипеде в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, наезд произошел 1 июня в 15.15 на улице Киселева вблизи дома 21 по Рижскому проспекту.

Мужчина 1986 года рождения на автомашине Seat Cordoba при повороте налево наехал на велосипедиста. Мальчик 2015 года пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде.

Доставлен в детскую областную больницу, откуда отпущен. Водитель трезвый.