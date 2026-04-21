Главную проблему АвтоВАЗа назвал Дмитрий Мельников

Самая большая проблема российского автопрома - это ёмкость рынка. Такое мнение председатель совета директоров ПАО «АВАР» Дмитрий Мельников высказал в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM), комментируя перспективы АвтоВАЗа.

«У нас не так много россиян, не так много стран, куда мы поставляем продукцию. Соответственно, мы не можем делать миллионы автомобилей и миллионы деталей. "АВАР" не может запустить три конвейерных линии на три стеклоподъемника и только эти три стеклоподъемника делать, получая за счет объема существенную экономию», - сказал Дмитрий Мельников.

Он пояснил, что сейчас завод производит большое количество деталей, но в меньшем объеме.

В целом Дмитрий Мельников считает, что существенный видимый прогресс требует большего времени, сейчас внимание уделялось больше утерянным ввиду ухода партнеров технологиям. «Есть большое количество разработок, есть большое количество партнёров, иностранных компаний, которые в процессе. И я думаю, что автомобильная и автокомпонентная отрасли ещё приятно удивят россиян. Другое дело, что если брать финансирование, то сейчас, например, автопром по понятным причинам - неприоритетная отрасль в плане государственных расходов. И многие потенциальные инвесторы, у кого есть деньги и технологии, логично ждут снятия (санкций) и завершения специальной военной операции, чтобы, скажем так, эти технологии предложить и реализовать, в том числе в партнёрстве с российскими компаниями, без каких-то рисков для своего глобального рынка», - пояснил он.

Председатель совета директоров ПАО «АВАР» подчеркнул, что российский автопром обеспечивает рабочие места для порядка 2,5 млн человек по всей стране, которые «потом кормят свои семьи и другие отрасли».

«На мой взгляд, всё делается правильно, но просто это требует времени, это требует наработки. Естественно, в результате всей этой работы будут ошибки, просто их нужно, по возможности, оперативно исправлять и настраивать. Я настроен позитивно. Если бы я был настроен не позитивно, то на личном примере, как человек, который голосует деньгами, мы бы не вкладывали большое количество средств в разработку различных новых изделий. Я бы искал какое-нибудь другое направление для вложения средств, если бы не верил в эту отрасль. Но я его не ищу, я верю в эту отрасль. Я верю в российский автопром», - заключил Дмитрий Мельников.