 
АвтоМир

В Пскове конфисковали автомобили должников прямо из потока движения

0

В Пскове сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области совместно с работниками отдельной специализированной роты дорожно-транспортной службы управления Госавтоинспекции УМВД России по региону провели рейд, направленный на выявление автолюбителей с непогашенными долгами, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП. 


Фотографии: УФССП России по Псковской области

В ходе мероприятия использовался мобильный комплекс «Дорожный пристав», который позволяет определять автомобили, принадлежащие гражданам с задолженностями, прямо в транспортном потоке.

В ходе мероприятия остановили несколько машин, владельцы которых оказались должниками. Судебные приставы проверили информацию о задолженностях и выявили несколько случаев с серьезными суммами долгов. В частности, один из автолюбителей имел кредитный долг в размере 385 тысяч рублей, а другой - 39-летний пскович - накопил задолженность по алиментным платежам в размере 213 тысяч рублей.

На движимое имущество должников был составлен акт описи и ареста. Все автотранспортные средства были изъяты и эвакуированы на специализированную стоянку. Владельцам транспортных средств предоставлено десять дней для погашения задолженности, после чего начнется процедура оценки автомобилей для их передачи в территориальное управление Росимущества на торги.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026