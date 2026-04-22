В Пскове конфисковали автомобили должников прямо из потока движения

В Пскове сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области совместно с работниками отдельной специализированной роты дорожно-транспортной службы управления Госавтоинспекции УМВД России по региону провели рейд, направленный на выявление автолюбителей с непогашенными долгами, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП.



В ходе мероприятия использовался мобильный комплекс «Дорожный пристав», который позволяет определять автомобили, принадлежащие гражданам с задолженностями, прямо в транспортном потоке.

В ходе мероприятия остановили несколько машин, владельцы которых оказались должниками. Судебные приставы проверили информацию о задолженностях и выявили несколько случаев с серьезными суммами долгов. В частности, один из автолюбителей имел кредитный долг в размере 385 тысяч рублей, а другой - 39-летний пскович - накопил задолженность по алиментным платежам в размере 213 тысяч рублей.

На движимое имущество должников был составлен акт описи и ареста. Все автотранспортные средства были изъяты и эвакуированы на специализированную стоянку. Владельцам транспортных средств предоставлено десять дней для погашения задолженности, после чего начнется процедура оценки автомобилей для их передачи в территориальное управление Росимущества на торги.