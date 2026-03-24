 
Спорт

Международный велопробег пройдёт в преддверии Дня Победы в Псковской области

0

Международный велопробег, маршрут которого свяжет Псковскую область и Республику Беларусь, пройдёт в преддверии Дня Победы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале. 

Фото: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

Масштабное спортивное событие возглавит трёхкратный олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Екимов.  

«В качестве почётного гостя Вячеслав Владимирович участвовал в нашем круглом столе, посвящённом развитию спорта в регионе, а затем встретился с нашими спортсменами и высоко оценил потенциал Псковской области в развитии велоспорта. Мы гордимся своими спортивными традициями: за последние десятилетия у нас выросли мастера спорта международного класса, чемпионы мира и победитель Сурдлимпиймких игр», - отметил Михаил Ведерников.

 

В спортивных учреждениях Псковской области подготовку проходят 212 спортсменов-велосипедистов, которые за прошлый год взяли 15 медалей на соревнованиях всероссийского уровня.

Помимо этого, глава региона рассказал, что с 2026 года велоспорт вновь признан базовым видом спорта в Псковской области. Это означает, что со следующего года область будет получать федеральную субсидию на его развитие.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026