Международный велопробег пройдёт в преддверии Дня Победы в Псковской области

Международный велопробег, маршрут которого свяжет Псковскую область и Республику Беларусь, пройдёт в преддверии Дня Победы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

Масштабное спортивное событие возглавит трёхкратный олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Екимов.

«В качестве почётного гостя Вячеслав Владимирович участвовал в нашем круглом столе, посвящённом развитию спорта в регионе, а затем встретился с нашими спортсменами и высоко оценил потенциал Псковской области в развитии велоспорта. Мы гордимся своими спортивными традициями: за последние десятилетия у нас выросли мастера спорта международного класса, чемпионы мира и победитель Сурдлимпиймких игр», - отметил Михаил Ведерников.

В спортивных учреждениях Псковской области подготовку проходят 212 спортсменов-велосипедистов, которые за прошлый год взяли 15 медалей на соревнованиях всероссийского уровня.

Помимо этого, глава региона рассказал, что с 2026 года велоспорт вновь признан базовым видом спорта в Псковской области. Это означает, что со следующего года область будет получать федеральную субсидию на его развитие.