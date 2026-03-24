Международный велопробег пройдёт в преддверии Дня Победы в Псковской области

Международный велопробег, маршрут которого свяжет Псковскую область и Республику Беларусь, пройдёт в преддверии Дня Победы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
Масштабное спортивное событие возглавит трёхкратный олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Екимов.
В спортивных учреждениях Псковской области подготовку проходят 212 спортсменов-велосипедистов, которые за прошлый год взяли 15 медалей на соревнованиях всероссийского уровня.
Помимо этого, глава региона рассказал, что с 2026 года велоспорт вновь признан базовым видом спорта в Псковской области. Это означает, что со следующего года область будет получать федеральную субсидию на его развитие.